Изменить условия «Дальневосточной ипотеки» предложили в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае предложили изменить условия программы «Дальневосточная ипотека». Инициатива принадлежит депутатам краевой думы. Их идея связана с привлечением в регион молодых учителей и врачей. Обращение уже направлено в российское правительство.

- В Хабаровском крае участниками программы стали 795 человек. Однако установленное требование пятилетнего стажа работы на Дальнем Востоке и рост стоимости жилья не позволяют в полной мере решить проблему кадрового обеспечения региона. Кроме того, приобретение жилого помещения на вторичном рынке возможно только в селах, моногородах и муниципальных образованиях Магаданской области и Чукотского автономного округа, - рассказали депутаты.

В связи с этим они предложили расширить условия: например, исключить требование о пятилетнем стаже в медучреждениях, государственных и муниципальных организациях, дать возможность купить жилье на вторичном рынке в рабочих поселках, поселках городского типа или в маленьких городах, где живут до 50 тысяч человек. Также среди предложений - увеличить размер кредита с шести до 10 миллионов рублей. По мнению специалистов, это сделает регион более привлекательным для специалистов.

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