Аналитика МТС: Фестиваль «Рок над Амуром» собрал в Хабаровске гостей из 54 городов России

ФОТО: ПАО «МТС»

Цифровая экосистема МТС с помощью технологии Big Data проанализировала, из каких регионов туристы приехали в Хабаровск на всероссийский фестиваль «Рок над Амуром» в конце августа. В последние дни лета площадь у «Ерофей Арены» собрала десятки тысяч меломанов из 54 городов России. Наибольшее число слушателей приехало из Хабаровского края и городов Дальнего Востока - Благовещенска, Владивостока и Биробиджана.

По данным Big Data МТС, послушать рок-хиты приехали в основном жители Дальнего Востока - они составили 69 процентов от общего числа туристов, прибывших в Хабаровск из других регионов России. В топ-5 городов вошли Благовещенск (21 процент), Владивосток (16 процентов), Биробиджан (15 процентов), Москва (12 процентов) и Южно-Сахалинск (семь процентов).

География меломанов охватила и другие регионы России - среди гостей фестиваля были любители рока из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Челябинска, Самары, Новороссийска, Ставрополя и еще десятков городов страны. Самыми многочисленными внутренними туристами, приехавшими в Хабаровск с территории края, оказались комсомольчане.

- «Рок над Амуром» - это долгожданное и важное событие для молодежи Дальнего Востока и особенно для музыкального сообщества. Для региональных исполнителей - возможность выступить на большой сцене вместе с известными артистами. Быстрый интернет позволяет музыкантам использовать современные технологии для передачи звука и видео, стриминга выступлений и взаимодействия с поклонниками в соцсетях. Поэтому МТС на время проведения концерта развернула базовую станцию на колесах. Такая переносная система помогает точечно усилить сигнал и увеличить скорость мобильного интернета, чтобы его хватило для всех гостей фестиваля, - рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.