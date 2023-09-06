Леса восстанавливают в Хабаровском крае Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровском крае начался осенний этап восстановления лесов. Высаживать деревья начинают еще весной, но основные мероприятия всегда планируют на осень. К началу сентября уже возродили 7,9 тысячи гектаров, из которых 3,6 тысячи - искусственно.

- В этом году площадь лесовосстановления по нацпроекту составит около 66 тысяч гектаров, в том числе на искусственное восстановление лесов отведено более 6,6 тысячи гектаров, - рассказали в министерстве лесного хозяйства Хабаровского края.

Работать на местах будут арендаторы и подведомственные учреждения. Они будут садить культуры на больше чем четырех тысячах гектаров. На остальной территории проведут мероприятия по естественному восстановлению.

Посадки проходят и во время акции «Сохраним лес». Старт пятому сезону кампании дан 5 сентября.

К слову, в прошлом году регион стал лидером по количеству высаженных саженцев в ДФО.

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