Будущих педагогов поощрили речной прогулкой в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае студентов педагогических направлений отправили в бесплатную экскурсию по Амуру. Они прокатились на яхте «Барон Корф». Такое внимание им уделяется в Год педагога и наставника. В этом году зафиксировали рекордное число желающих стать учителями.
Участникам встречи стали учащиеся педколледжа. Это ребята, которым удалось достичь результатов в учебе, общественной жизни, те, у кого есть награды в разных конкурсах. Они увидели Хабаровск с нового ракурса, им рассказали об истории города. Студенты поделились, почему выбрали именно эту профессию. Все они хотят в будущем остаться в регионе.
Потом ребята поработали в мастерской «Профессионалитет» и разработали проект для учеников педклассов. Он поможет им получить знания и навыки, чтобы потом поступить по специальности.
– Замечательно, что учебный год начался с такого мероприятия. Здесь возникла еще одна идея, как мотивировать детей на педагогическую профессию. Вместе с наставниками и амбассадорами проекта «Профессионалитет» приступим к его воплощению, – сказала студентка Хабаровского педагогического колледжа Людмила Надточий.
За каждым студентом педагогического направления закреплен наставник, который помогает советами и облегчает вход в профессию.
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