Участники автопробега «Открываем Дальний» посетили Хабаровск Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровский край накануне приехали участники автопробега «Открываем Дальний». Регион посетили известные журналисты и тревел-блогеры, которые оценили его потенциал. Они отправились на ТОР в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, посмотрели местные достопримечательности, которые любят туристы, и пообщались с участниками программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека».

Мероприятие позволит рассказать всей стране о развитии ДФО, его новых предприятиях и программах. Оно началось 26 августа в Бурятии и прошло через Забайкалье и Приамурье. Тур завершится 9 сентября во Владивостоке.

В числе участников - Богдан Булычев, Валерия Подковырова (Лерка Тревл), Роман Ковригин (Сделано у нас), Игорь Ягубков (Заводфото) и Александр Никулин (ЖЖитель). Они приехали на трех вместительных внедорожниках, оформленных в тематике пробега, а в Хабаровском крае им пришлось разделиться: чтобы успеть посетить как можно больше мест. Успели побывать на горнолыжном комплексе «Холдоми», в производственном центре ПАО «Яковлев», индустриальном парке «Авангард», Международном аэропорту Хабаровск, на производствах пластиковой упаковки и стройматериалов.

- Мы посетили лишь малую часть компаний, и нам удалось побывать на нескольких знаковых площадках. Были вчера в Комсомольске-на-Амуре на заводе, где производят Sukhoi Superjet 100. Очень современное, красивое предприятие. Если говорить в общем, то по инфраструктуре и благоустройству Хабаровский край ничем не уступает регионам Сибири и центральной части России, - сказал Роман Ковригин.

После поездки блогеры поделятся увиденным в своих соцсетях. Почитать публикации можно по хештегу #открываемдальний.

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