Остатки гербицида нашли в почвах Хабаровского края
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты лаборатории Россельхознадзора проверили состояние почв района имени Лазо. В них обнаружили остатки гербицидов, чего быть не должно. Исследования показали, что сразу в четырех пробах имеется пестицид С-метолахлор.
- С-метолахлор - почвенный довсходовый гербицид, широко применяется при выращивании сои и часто выявляется в почве в случае несоблюдения аграриями норм его внесения, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
При проверке почв из Комсомольского района специалисты выявили более низкий уровень в пяти пробах. Его рН составлял меньше четырех, содержание фосфора тоже было низким - от 46 до 87 миллиграммов на килограмм.
По показателям плодородия эти почвы считаются сильнокислыми, с низким и средним содержанием подвижного фосфора. Чтобы повысить плодородие, нужно их известковать и вносить фосфорные удобрения.
Всего с 1 августа по 6 сентября в лабораторию поступило 32 пробы почв, было проведено 79 исследований.
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