Режим ловли лосося смягчили в Магаданской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Магаданской области разрешили добывать лосося на реке Тауй. Запрет снят для традиционного рыболовства представителей коренного населения только на четыре дня - с 7 по 10 сентября. Также ловля разрешена родовой общине «Аявлик», рыбакам-любителям и промышленникам. Такое поручение дал губернатор Магаданской области Сергей Носов 6 сентября.

- Лососевая путина довольно скоротечна, и каждый день на счету, особенно когда речь идет о таком ценном трофее для любителей рыбалки как кижуч, - сказал руководитель департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин.

Послабления коснулись только этого водоема, так как запасы кеты и кижуча здесь находятся на относительно оптимальном уровне по сравнению с другими реками Тауйской губы.

К слову, на ярмарке выходного дня, которая проходит в Магадане, за все время продали больше 20 тонн лосося по привлекательной цене. Стоимость красной рыбы здесь гораздо ниже, чем по всему Дальнему Востоку. Потом ее поставят в крупные торговые сети. Горбушу отвозят и в муниципалитеты, где продают на ярмарках и направляют в образовательные учреждения.

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