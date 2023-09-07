Ты мне денег, я тебе - пятерку: хабаровскую преподавательницу осудят за взятки

Преподаватель колледжа в Хабаровске ставила студентам «пятерки» за деньги Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске осудят 47-летнюю женщину. Раньше она работала преподавателем на кафедре иностранных языков в местном колледже, подведомственном одному из университетов города. Ее уволили после того, как стало известно, что она берет взятки за хорошие отметки у студентов. На счету хабаровчанки - 13 эпизодов, семь из которых - через посредника, и шесть - лично, не больше 10 тысяч рублей. Всего таким образом она заработала больше 100 тысяч рублей.

- В мае 2020 года преподаватель кафедры иностранных языков получила от 13 студентов колледжа, не желающих проходить промежуточную аттестацию, больше 100 тысяч рублей за высокую оценку на экзамене без фактической сдачи, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В следственном комитете уточнили, что женщина занимала должность старшего преподавателя. Она должна была принимать экзамены по иностранному языку. Все началось с того, что один студент через знакомую договорился с педагогом, что сдавать ничего не будет. Он заплатил 12 тысяч рублей. Потом женщина вошла во вкус и получила еще от 12 студентов 126 тысяч рублей. Дело ждет суда.

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