Больше 1800 бесплатных посылок отправили на СВО жители Хабаровского края Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае посылки в зону СВО можно отправить совершенно бесплатно. Изменения вступили в силу с 1 мая. За это время местные жители отправили солдатам больше 1,8 тысячи грузов общим весом в 10,5 тысячи килограммов.

Чтобы отправить человеку весточку, на письме или посылке нужно указать номер воинской части, фамилию, имя близкого человека и адрес с индексом: Москва, 103400. Операторы принимают их в открытом виде: проверить содержимое нужно, чтобы удостовериться, что там нет запрещенных предметов, например, продуктов, которые могут быстро испортиться. Вес одного отправления - не больше 10 килограммов. При необходимости можно отправить несколько коробок. Их передают Министерству обороны в Москве, которое доставляет адресатам.

- Благодаря этой работе военнослужащие, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, могут ощутить внимание и заботу со стороны друзей и близких, - сказали в региональном минцифры.

Задать вопросы и уточнить нужную информацию о правилах бесплатной отправки весточек в зону СВО можно в контакт-центре «Почты России» по телефону 8 800-100-00-00.

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