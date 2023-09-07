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НовостиОбщество7 сентября 2023 1:12

Больше 1800 бесплатных посылок отправили на СВО жители Хабаровского края

Их общий вес составил больше 10 тысяч килограммов
Василина ИКОННИКОВА
Больше 1800 бесплатных посылок отправили на СВО жители Хабаровского края

Больше 1800 бесплатных посылок отправили на СВО жители Хабаровского края

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае посылки в зону СВО можно отправить совершенно бесплатно. Изменения вступили в силу с 1 мая. За это время местные жители отправили солдатам больше 1,8 тысячи грузов общим весом в 10,5 тысячи килограммов.

Чтобы отправить человеку весточку, на письме или посылке нужно указать номер воинской части, фамилию, имя близкого человека и адрес с индексом: Москва, 103400. Операторы принимают их в открытом виде: проверить содержимое нужно, чтобы удостовериться, что там нет запрещенных предметов, например, продуктов, которые могут быстро испортиться. Вес одного отправления - не больше 10 килограммов. При необходимости можно отправить несколько коробок. Их передают Министерству обороны в Москве, которое доставляет адресатам.

- Благодаря этой работе военнослужащие, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, могут ощутить внимание и заботу со стороны друзей и близких, - сказали в региональном минцифры.

Задать вопросы и уточнить нужную информацию о правилах бесплатной отправки весточек в зону СВО можно в контакт-центре «Почты России» по телефону 8 800-100-00-00.

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