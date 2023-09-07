Имя Владимира Арсеньева присвоили парку «Анюйский» в Хабаровском крае Фото: Заповедное Приамурье

Парк «Анюйский», расположенный в Хабаровском крае, теперь носит имя географа Владимира Арсеньева. Соответствующее распоряжение подписал 5 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь полное название парка будет звучать: Национальный парк «Анюйский» имени В. К. Арсеньева.

Владимир Арсеньев - известный русский писатель, географ и этнограф. Он провел больше 20 экспедиций по малоизученным районам северного и южного Приморья - они проходили с 1900 по 1920 год. Исследователь открыл больше двух сотен археологических памятников Дальнего Востока, а также подробно описал рельеф Приморского края. Кроме того, он изучал малочисленные народы Дальнего Востока.

Маршруты географа проходили в том числе и через «Анюйский» парк. Официально его открыли только в следующем веке - в 2007 году.

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