Воду отключат в Биробиджане 16 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Биробиджана останутся без воды на выходных. Ее им отключат в субботу, 16 сентября, с девяти утра на неопределенный срок. На водопроводных сетях города будут проводить работы по проекту «Чистая вода». В краны ресурс вернется после их окончания.

- Все прекрасно помнят аварийную ситуацию, которая произошла в Биробиджане в сентябре прошлого года. При проведении ремонта на магистральном трубопроводе из строя вышла задвижка, и тогда весь город остался без воды. К счастью, все работы были завершены оперативно, и вода вернулась в наши дома. Чтобы не допустить повтора такой ситуации, особенно зимой, специалисты будут проводить работы на магистральном водопроводе по закольцовке в районе улицы Парковой, - сказал мэр города Максим Семенов.

Жителей города попросили запастись водой. Специалисты постараются сделать все возможное, чтобы закончить ремонт как можно раньше. При этом будет и подвоз воды, его организуют по графику, который пообещали опубликовать в официальных соцсетях ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

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