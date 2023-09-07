Профильный энергокласс открыли в школе Хабаровска Фото: ДГК

В школе №77 Хабаровска открыли профильный энергетический класс. Это сделала в День знаний Дальневосточная генерирующая компания. По новому направлению учатся ребята седьмых классов. Они получают знания в области энергетики и энергобезопасности. Также они отправятся на экскурсию на городские электростанции и в музей энергетики, а еще примут участие в энергоквестах. Ребят также готовят к ЕГЭ и ОГЭ.

- Благодаря ранней профориентации школьники к выпускным классам смогут достаточно глубоко познакомиться со сферой энергетики и понять, какие преимущества они могут получить при трудоустройстве в нашу компанию. Планируем, что в будущем подобные энергоклассы появятся и в школах других регионов Дальнего Востока, - рассказала замгендиректора по корпоративно-правовому управлению ДГК Татьяна Вороная.

Цель проекта - повысить у школьников интерес к инженерной профессии. Возможно, через несколько лет они станут студентами технических вузов и пойдут работать по профессии. В этом классе делают упор на основы гидроэнергетики, геологии, гидравлики и гидрологии, энергосбережения и энергоэффективности, технического проектирования и создания прикладных проектов, научного мировоззрения, а также математику, физику и историю энергетики.

Это первый такой класс в городе, и руководство школы с радостью согласилось на такой эксперимент.

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