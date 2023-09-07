Цифровой комплекс поможет ловить нарушителей ПДД в Комсомольске Фото: Александр Жорник

В Комсомольске-на-Амуре работает новый комплекс, благодаря которому теперь легко получается ловить нарушителей правил парковки. Жители города очень много жалуются на это. Администрация в итоге купила программно-аппаратный комплекс с фото- и видеофиксацией «Дозор-М3».

Он может распознать номера и измерить координаты автомобиля в режиме реального времени. Оборудование используют многие города, и отзывы на него положительные. Власти надеются, что таким образом они смогут сохранить зеленые насаждения и благоустройство в городе.

- При объезде дворов, а адреса определяются, опираясь на обращения граждан, комплекс производит автоматическую фиксацию нарушения - и в адрес собственника машины направляется постановление о назначении административного наказания. А это наложение административного штрафа на граждан в размере от полутора до 3,5 тысячи рублей; на должностных лиц - от пяти до девяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, - рассказал мэр города Александр Жорник.

На следующей неделе уже рассмотрят семь материалов, еще 36 находятся на уточнении данных в ГИБДД.

А пока власти решают возможность использования аппарата для фиксации нарушений правил остановки и стоянки.

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