Естественные науки с помощью нового оборудования изучают в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Школьники Хабаровского края изучают естественные науки с помощью современного оборудования. В регионе для этого открыли «Точки роста». Перед началом учебного года они появились в Хабаровском районе. Теперь ученики Гаровки-1 и Корфовского получают знания по физике, химии и биологии на новых аппаратах. Здесь есть все для теоретического обучения и применения знаний на практике. Также в «Точках роста» получают дополнительное образование и занимаются внеурочной деятельностью.

- Школам, в которых открываются такие центры, помогают с ремонтом, а затем кабинеты оснащают цифровыми микроскопами и лабораториями, компьютерами и наборами для робототехники, - рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Так, школьники Гаровки-1 строят электрические цепи в кабинете физики, на практике узнают о взаимосвязи напряжения и силы тока. А в лаборатории химии и биологии изучают особенности строения клеток, следя за ними в новейший цифровой микроскоп.

В Корфовском также появился уголок для игры в шахматы, ребятам купили наборы для изучения конструирования, моделирования, механики и программирования. С помощью всего этого ребята могут выбрать свой дальнейший путь и понять, чем им нравится заниматься.

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