Выставка «ШУМ» открылась в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске по 22 октября будет работать выставка «Шум». Ее можно посетить в Дальневосточном художественном музее. Здесь собраны работы комсомольского учреждения изобразительных искусств. Выставку организовали по нацпроекту «Культура». Гости увидят больше 70 произведений живописи, декоративно-прикладного искусства и графики. Это работы Константина Коровина, Льва Бакста, Александра Бенуа и Александра Головина. Также можно будет увидеть произведения Александра Дейнеки, Александа Лабаса и Георгия Нисского, которые изображали советские реалии, используя приемы европейского экспрессионизма. Отдельным разделом станет творчество самых крупных художников русской эмиграции - Сергея Бонгарта и Зои Лагеркранц - к слову, ее картин в России всего три. Одна хранится в Калининградском художественном музее, а две - в комсомольском, которые и привезли на выставку.

Здесь по соседству размещены соцреализм и агитационное искусство, нонконформизм, суровый стиль и другие направления. Все они поразят гостей своим буйством красок, изяществом и высоким мастерством.

- Громкое название выставки обусловлено тем, что на ней представлены произведения художников, чьи идеи, техники, концепции и воплощения образов вызвали широкий общественный резонанс в Москве и Санкт-Петербурге, - рассказал министр культуры региона Юрий Ермошкин.

По нацпроекту хабаровчане могут посетить различные мероприятия. Например, на днях откроется выставка из собрания Музеев Московского Кремля, посвященная императору Александру II. А 13 сентября можно посетить экспозицию «Путь к шаману» из Музея изобразительного искусства Комсомольска-на-Амуре и Государственного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

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