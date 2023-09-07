Лучшим городом по качеству среды на Дальнем Востоке стал Хабаровск Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Специалисты портала индекс-городов.рф составили рейтинг городов по качеству среды. Среди крупных населенных пунктов Дальнего Востока с численностью от 250 тысяч до миллиона человек стал Хабаровск.

Город набрал 215 баллов из 360 возможных. На втором месте расположился Владивосток, у которого 205 баллов, и Чита со 190 баллами. Рейтинг составляли по шести критериям, по каждому из которых можно было набрать максимум 60 баллов.

Самый высокий результат у города в социально-досуговой инфраструктуре - 46 баллов из 60. Потом идут общегородское пространство - 40 баллов, улично-дорожная сеть - 37 баллов, качество жилья - 35 баллов, общественно-деловая инфраструктура - 30 баллов. А за «озелененные пространства» ему удалось набрать всего лишь 27 баллов, не дотянув до зеленой зоны.

По России первое место заняли Мытищи и Грозный - 241 балл. Второе место у Тюмени, отставшей от лидеров на один бал. Сочи - на третьей строчке, у него 235 баллов. Максимальное количество баллов среди абсолютно всех городов у Москвы - 299.

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