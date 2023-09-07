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НовостиОбщество7 сентября 2023 4:36

Лучшим городом по качеству среды на Дальнем Востоке стал Хабаровск

Он набрал наибольшее количество баллов
Василина ИКОННИКОВА
Лучшим городом по качеству среды на Дальнем Востоке стал Хабаровск

Лучшим городом по качеству среды на Дальнем Востоке стал Хабаровск

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Специалисты портала индекс-городов.рф составили рейтинг городов по качеству среды. Среди крупных населенных пунктов Дальнего Востока с численностью от 250 тысяч до миллиона человек стал Хабаровск.

Город набрал 215 баллов из 360 возможных. На втором месте расположился Владивосток, у которого 205 баллов, и Чита со 190 баллами. Рейтинг составляли по шести критериям, по каждому из которых можно было набрать максимум 60 баллов.

Самый высокий результат у города в социально-досуговой инфраструктуре - 46 баллов из 60. Потом идут общегородское пространство - 40 баллов, улично-дорожная сеть - 37 баллов, качество жилья - 35 баллов, общественно-деловая инфраструктура - 30 баллов. А за «озелененные пространства» ему удалось набрать всего лишь 27 баллов, не дотянув до зеленой зоны.

По России первое место заняли Мытищи и Грозный - 241 балл. Второе место у Тюмени, отставшей от лидеров на один бал. Сочи - на третьей строчке, у него 235 баллов. Максимальное количество баллов среди абсолютно всех городов у Москвы - 299.

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