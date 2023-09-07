Специалистов из других регионов готовы принять в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжает работу проект «Интересная работа. Достойная зарплата». По ней в регион привлекают специалистов, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Они готовы принять сотрудников и из других регионов. Для них разработали меры поддержки.

Работать уже готовы сотрудники из Крыма, Белгородской, Астраханской, Сахалинской и Ростовской областей, Приморского края и Приамурья, но власти готовы принять сотрудников и из других регионов. Им обещают выплатить компенсацию за переезд и обустроиться. А если есть дети, то компенсируют и оплату детского сада.

Например, на ОАО «Дальхимфарм» работают 26 специалистов фармацевтической области из разных точек страны. Это химики-технологи, инженер по валидации, мастер ампульного цеха, химик-аналитик, аппаратчик приготовления стерильных растворов и другие работники. До конца года в коллектив придут еще пять сотрудников.

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