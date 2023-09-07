Иван Рыбин: В работе ориентируемся на запросы людей

Фото: пресс-служба Хабаровского регионального отделения ЛДПР

Депутат ЛДПР Хабаровской городской думы, заместитель координатора регионального отделения партии прокомментировал инициативы, обозначенные Леонидом Слуцким в программной статье в «Российской газете». В приоритетах партии развитие Хабаровского края и постоянная совместная работа с органами власти. ЛДПР никогда не боялась говорить правду, даже в самых острых вопросах.

- Статья поднимает чрезвычайно актуальные и важные на сегодняшний день вопросы, уровень социальной значимости педагогов и врачей - на вес золота для нашего общества. Ведь именно они несут ответственность за будущее наших детей и наше здоровье. Важно, что статья предлагает поднимать статус и признание для этих профессий, и это согласуется с долгосрочными целями партии. Очень важная мысль озвучена в статье о необходимости 100-процентного распределения выпускников медицинских вузов и колледжей. Эта мера поможет решить долгосрочную проблему нехватки медицинских кадров в стране. В целом вся статья Леонида Слуцкого является важным шагом в направлении улучшения сферы здравоохранения и образования в России, и ЛДПР полностью поддерживает этот подход, - подчеркивает Иван Рыбин.

Как пишет в своей статье в «Российской газете» о поездке по стране Леонид Слуцкий:

«Ключевая проблема и образования, и здравоохранения в своей основе единая - драматическое падение уровня социальной значимости педагогов и врачей. Что важно сделать на самом высоком государственном уровне - поднять учителя и врача на пьедестал общественного признания. Который год мы возводим современные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) - они порой стоят пустые, деньги бюджета на ветер, а избирателям - пыль в глаза. В одной из районных поликлиник я спросил - чем помочь? Ответ был прост - кадры. Ведь оборудование можно купить, а врача не купишь.

Мы долгое время обучаем студентов в медицинских вузах по целевым направлениям. Судя по официальным цифрам, в 2017 году мы приняли 12,5 тысячи «целевиков» в медвузы. То есть ровно половину от того, что нам требуется сегодня. Но пока данных о сокращении потребности мы не получаем. Где «целевики», которые уже сегодня должны были прийти работать в медучреждения? Кто отвечает за то, что деньги были потрачены, а врачей по-прежнему нет? ЛДПР выступает за 100-процентное распределение выпускников медицинских институтов и колледжей. Наряду с повышением заработных плат и обеспечением жильем уже работающих специалистов.

Надо донастраивать федеральные программы. Компенсации по «Земскому доктору» и «Земскому фельдшеру» не решают ситуации. С учетом того, что средняя стоимость квадратного метра жилья составляет почти 89 тысяч рублей, суммы выплаты должны начинаться от четырех миллионов рублей, чтобы на эти деньги можно было купить квартиру. Все это поможет «расшить» проблему нехватки медиков в стране.

Педагоги и доктора - это не обслуживающий персонал, не интеллектуальная прислуга. Этим людям мы доверяем самое ценное - свое будущее, здоровье и образование своих детей».

Полный текст программной статьи доступен на официальном сайте ЛДПР.