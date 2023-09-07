Пятница 8 сентября будет ветреной и дождливой в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей северных и центральных районов края предупреждают об ухудшении погоды 7 сентября. Спокойные и солнечные дни сменятся на дождливые и ветреные.

В Хабаровске осадков не ожидается. Ночью столбик термометра поднимется до 17 градусов, днем - до 27. Ветер с юго-запада усилится до 12 метров в секунду, но иногда его порывы могут достигать и 20.

На юге будет по-летнему жарко: в пятницу днем температура поднимется до 29 градусов в пике. Ночью - от семи до 19 градусов. Ветер юго-западный, до 14 метров в секунду с сильными порывами до 22 метров в секунду.

В центре региона осадков не ожидается. Небольшой дождь пройдет только в Верхнебуреинском районе. Ночью температура составит 12-17 градусов, днем поднимется до летних 30 градусов. Ветер с южных направлений будет дуть со скоростью 5-12 метров в секунду, усиливаясь в порывах до 19-24.

На севере уже погода будет хуже. В Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском и Охотском районах ночью пройдет недолгий дождь. Днем же осадки усилятся и накроют почти все населенные пункты, кроме Николаевского, Ульчского и имени Полины Осипенко районов. Ночью ожидается от пяти до 15 градусов, днем - от восьми до 28. Ветер усилится в порывах до 19-24 метров в секунду, дуть будет с различных направлений.

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