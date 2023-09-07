Семейный парк откроется в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске идет строительство новой спортивной площадки. Она уже 8 сентября откроется в парковой зоне стадиона имени Ленина. Ее построили по поручению губернатора Михаила Дегтярева.

- На набережной - здесь, в парке, у стадиона имени Ленина - не было места, где с детьми можно было бесплатно погулять. Завтра открываем такую площадку, - сказал Михаил Дегтярев.

Спортплощадка многофункциональная, она находится около памятника Ленину и солдату. Здесь есть зона воркаута с навесом и резиновым покрытием, современные тренажеры с изменяемой нагрузкой, теннисный стол, комплексы со штангами, рама для кроссфита. Дети же могут поиграть в специальных зонах и попрыгать на батутах. На каждом тренажере есть QR-коды, по которым можно узнать, какие мышцы они развивают, и какие упражнения можно выполнить.

Также тут предусмотрена зона для прогулок со скамейками и фотозоной. Парк обезопасили от аварийных деревьев, сохранив здоровые. В будущем планируют посадить еще. Скоро тут появится видеонаблюдение, так что за всем сможет наблюдать полиция.

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