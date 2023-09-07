Условия «Дальневосточной ипотеки» для жителей Хабаровского края предлагают пересмотреть

Изменения предлагаются для привлечения в край молодых специалистов Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На заседании комитета по вопросам социальной политики депутаты озвучили ключевые пункты обращения в федеральное правительство по вопросу изменения условий программы «Дальневосточная ипотека».

Главная цель инициативы - привлечение в край молодых специалистов в сферах образования и здравоохранения. Сегодня для участия в программе одним из обязательных условий является наличие пятилетнего рабочего стажа на территории Дальнего Востока. Таким образом, прибывшему в регион специалисту приобретение жилья зачастую остается недоступным, а тем временем стоимость жилья продолжает расти. Так, средняя цена квадратного метра в 2019 году составляла около 73 тысяч рублей, а в 2023 году показатель вырос до 132 тысяч рублей.

- Кроме того, по условиям федерального постановления, Хабаровский край не входит в территории, на которых возможно приобретение вторичного жилья в муниципальных районах, а первичное жилье там практически не строится. Поэтому необходимо создать привлекательные условия для специалистов из других регионов, - отметила Ольга Ушакова, председатель комитета по вопросам социальной политики.

Так, в обращении депутатов предлагается исключить обязательное требование наличия пяти лет работы в медицинских и образовательных учреждениях ДФО, разрешить приобретение вторичного жилья в муниципальных образованиях с населением до 50 тысяч человек, а также увеличить размер суммы по ипотечному кредиту до 10 миллионов рублей.

На сегодняшний день услугами программы «Дальневосточная ипотека» в Хабаровском крае воспользовались 795 специалистов.