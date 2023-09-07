Об идеальном завтраке для хабаровчан с высоким холестерином рассказали врачи Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтрак считается важным приемом пищи в течение всего дня. Споров на тему того, каким он должен быть, много, но врачи сходятся в одном - пропускать его не нужно. Именно завтрак запускает важные процессы в организме. Ведущий нутрициолог Академии интегративной нутрициологии «PRO-Здоровье» Инна Павлова рассказала телеканалу «Саратов 24», что лучше есть в это время, особенно при высоком холестерине.

- При повышенном холестерине лучше отказаться от таких блюд, как бутерброд с сыром и сливочным маслом, яичница с беконом или другим жирным мясом. При этом стоит обратить внимание на овес, авокадо и фасоль - продукты, помогающие очистить кровь от лишнего холестерина. Каша обеспечивает организм пищевыми волокнами, которые препятствуют всасыванию холестерина в кровоток, помогают снизить уровень липопротеинов низкой плотности, - дала врач главный совет.

Липопротеины низкой плотности - это сложные соединения, которые агрессивно влияют на качество сосудов. Их снижают и другие продукты, о которых скажем чуть позже.

Специалист выделила топ-3 групп продуктов, которым стоит отдать предпочтение. И на первом месте стоят темно-зеленые овощи и листовая зелень. В них содержится много витаминов группы В, которые как раз снижают уровень холестерина. А еще это большой источник клетчатки, которая не только хорошо насыщает, но и снижает число других вредных соединений - как раз-таки уровень тех самых липопротеинов низкой плотности.

Второе место занимают холин и инозитол. Их много в яичном желтке. К слову, от яиц повышенного холестерина не бывает - это миф. А еще эти элементы можно добрать с помощью БАДов.

Третье место - Omega-3. Она снижает уровень холестерина и насыщает липопротеинами высокой плотности, которые как раз хороши для организма. Такие вещества имеются в жирной рыбе, печени трески или ее масле.

Инна Павлова даже привела примеры идеальных завтраков. Например, можно приготовить скрембл (вариант омлета) на масле ГХИ (разновидность очищенного топленого масла) и большую порцию овощей и зелени. А на «сладкое» съесть горсть темных ягод, например, смородины, черники или голубики. Еще неплохим вариантом будут два отварных яйца и салат из зелени и овощей. Его нужно заправить оливковым маслом, полезным для организма.

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