Могут быть причастны: магаданская полиция объявила в розыск женщину с подростками

Женщину с подростками разыскивают за преступления в Магадане Фото: МВД Магадана

Полиция Магадана объявила в розыск женщину с подростками. В УМВД сообщают, что компания может быть причастна к совершению преступления.

- Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Магадану просят оказать помощь в установлении личности женщины и троих подростков, которые предположительно причастны к совершению противоправного деяния, - говорится в сообщении УМВД России по Магаданской области.

Женщине на вид 40-42 года, ее рост 150-160 сантиметров. Она нормального телосложения, европейской внешности, рыжая. На момент совершения преступления была одета в синие джинсы, белые кроссовки и светлую куртку.

Приметы подростков не сообщаются, как и то, какое преступление они могли совершить.

В любом случае - фото магаданки есть. Всех, кто узнал в ней свою знакомую, или где-то видел женщину, знает, где она находится, просят позвонить по телефонам: 102, 8 902-211-02-95.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.