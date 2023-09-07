Могут погибнуть: в Николаевске электропровода защитят от птиц

ЛЭП защитят от птиц в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ульчском районе от птиц защитят линии электропередач. Таково решение природоохранной прокуратуры Николаевска-на-Амуре. Специалисты провели проверку и заставили управление ЖКХ установить на провода птицезащитные устройства. Это делается для блага самих животных.

- На территории Ульчского района Хабаровского края обитают краснокнижные виды птиц: рыбный филин, дальневосточный аист, беркут, дикуша и другие. Бездействие может привести к гибели исчезающих видов птиц, - сделали выводы сотрудники Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Районный суд встал на сторону надзорного ведомства. Он обязал предприятие оборудовать воздушные линии электропередач птицезащитными устройствами. Официально приговор суда в законную силу не вступил. Это значит, что представители компании могут еще оспорить решение и изменить его в выгодную для себя сторону.

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