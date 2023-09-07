«Парту Героя» в честь участника СВО открыли в школе Биробиджана Фото: городская дума Биробиджана

В школе имени Косникова в Биробиджане открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Евгения Шайтана. В церемонии приняли участие депутаты, представители администрации, друзья и близкие мужчины, а также сами ученики и преподаватели.

Евгений родился и вырос в Биробиджане, окончил Политехнический техникум. Он любил заниматься спортом, не раз выигрывал в соревнованиях по тхэквондо. Родные и близкие помнят его добрым, ответственным и общительным. После призвания на службу Евгений заключил контракт, участвовал в операции в Сирийской Арабской Республике, за что его наградили медалью.

- 3 февраля 2023 года Евгений Васильевич, продолжая службу в зоне СВО по демилитаризации и денацификации на территории Донецкой и Луганской народных республик, погиб при выполнении воинского долга. За проявленную самоотверженность и мужество Шайтан Евгений посмертно награжден орденом Мужества, - рассказали в городской думе Биробиджана.

Церемония завершилась минутой молчания в память обо всех, кто погиб во время сражений. Участники возложили цветы на стол, где изображена фотография героя и написана его биография. Парту открыла его мать Людмила Шайтан. Первым за нее сел ученик 10 класса Михаил Петраков - отличник учебы и лауреат премии «Пятерки любимому городу».

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