Обновленное почтовое отделение открылось в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске на Трехгорной улице открыли отремонтированное почтовое отделение. Сюда за услугами ходят 42 тысячи человек, которые живут в крупном квартале города.

Всего тут отремонтировали 200 квадратных метров помещений. Стал другим внешний и внутренний облик. Здесь все теперь новое, в том числе электрика, отопление, водоснабжение и система кондиционирования. Здесь установили удобную мебель и красивые витрины с товарами. Для маломобильных людей оборудовали удобный пандус, широкие двери, кнопки вызова персонала. А около входа теперь есть велостоянка. Прилегающую территорию благоустроили во время ремонта улицы.

- Перепланировка позволила сделать отделение максимально функциональным, современным и комфортным для клиентов и сотрудников. За один визит здесь можно решить сразу несколько вопросов: получить или отправить почту, оплатить квитанции ЖКХ, приобрести страховку и социально значимые товары, снять наличные деньги с карты любого банка, - рассказал замдиректора по операционному управлению УФПС Хабаровского края Григорий Журавель.

В офисе открыты четыре окна, клиентам помогают 16 сотрудников, среди которых шесть почтальонов. В отделение можно записаться на удобное время онлайн, чтобы не ждать своей очереди. Первые посетители уже оценили ремонт.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.