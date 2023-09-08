Профориентационный курс начался в школах Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Во всех школах Хабаровского края 7 сентября начался профориентационный курс «Россия – мои горизонты». Это внеклассные занятия, одно из направлений профориентационного минимума, который внедряется с этого года. По словам минобра, это цикл, в который войдут 34 занятия. Они будут проходить по четвергам, один раз в неделю.

- Школьники узнают о достижениях России во всех сферах экономики, инноваций, развития науки, инженерии и в других областях. Также ребята смогут попробовать себя в роли разных специалистов на моделирующих пробах и получат подробную информацию о современном рынке труда, перспективных профессиях, а также навыках, которые нужно освоить, чтобы стать востребованными специалистами, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Занятия ориентированы на возраст ребят. Проходить они будут на трех уровнях: базовом, основном и продвинутом. Посмотреть план, рабочую программу и материалы можно на сайте «Билет в будущее».

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