Наехал на ребенка: велосипедиста сбили в Нанайском районе

Ребенка на велосипеде сбили в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Нанайского района

В Хабаровском крае произошла авария, в которой пострадал ребенок. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне утром в селе Лидога Нанайского района. 7 сентября примерно в 8:30 около улицы Набережной, 18, под колеса иномарки попал велосипедист.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Insight 1993 года рождения, двигаясь по улице Набережная села Лидога, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, движущегося во встречном направлении, - рассказали в ГИБДД Нанайского района.

В итоге ребенок получил травмы. На машине скорой помощи его увезли в больницу. Возраст пострадавшего и характер его травм пока не уточняется. На месте работали сотрудники ГИБДД. Инспекторы устанавливали все подробности случившейся аварии.

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