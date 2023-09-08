20 нарушений за полгода: в Магадане поймали молодого водителя с кучей нарушений

Житель Магадана пожаловался в соцсетях на задержавших его за нарушения инспекторов Фото: ГИБДД Магадана

Сотрудники ГИБДД Магадана обратили внимание ночью 6 сентября на странный автомобиль. По центру города ездил Nissan X-Trail с выключенными фарами. Кроме того, у него в габаритных огнях были установлены две диодные синие лампы, а это нарушение правил.

Молодой человек 19 лет пытался их отключить, но было поздно: все зафиксировал полицейский видеорегистратор.

- После остановки транспортного средства было выяснено, что у водителя имеются сопутствующие правонарушения. В результате в отношении гражданина вынесено постановление за нарушение правил пользования внешними световыми приборами – передвигался в темное время суток без включенного ближнего или дальнего света фар - и за управление автомобилем при наличии неисправностей, - рассказали в ГИБДД Магадана.

Кроме того, у парня на машине не было знака «начинающий водитель», а за этот год его привлекали за нарушение правил около 20 раз. Между тем в полиции уточнили, что позже молодой человек опубликовал в соцсетях пост, где написал о неправомерных действиях инспекторов.

Водителей просят вспомнить ПДД, в том числе, перечень неисправностей, при которых водить машину строго запрещено.

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