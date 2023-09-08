Слили фото: коллекторы унизили женщину из-за просроченного долга в Хабаровске

Коллекторы распространили унизительные фото должницы из Хабаровска
Фото: Даниил ОПАРИН
В мае 2023 года хабаровчанке срочно понадобились деньги. Женщина с мобильного телефона оформила заем на сайте микрокредитной компании на сумму пять тысяч рублей. Когда подошло время платежа, она не смогла погасить долг, так как на тот момент у нее не было денег. Совсем скоро ей начали звонить незнакомые люди. Они требовали вернуть средства и угрожали распространить фото хабаровчанки с непристойной подписью.
- Спустя время фотографии женщины разлетелись по Сети. Их увидели ее знакомые и коллеги. Честь и достоинство хабаровчанки были опорочены, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Женщина обратилась в полицию. Дознаватели завели уголовное дело по статье «Незаконная деятельность по возврату просроченной задолженности». Прокуратура Индустриального района Хабаровска признала это решение законным и взяла на контроль ход расследования.
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