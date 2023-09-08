«В таких ямах можно оставить колеса»: в Комсомольске ищут похитителей крышек люков

Крышки люков пропадают в Комсомольске-на-Амуре Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава управления дорог и внешнего благоустройства Комсомольска обратился в полицию в июне 2023 года. Он заявил о том, что неизвестные крадут крышки люков в Ленинском округе, оставляя коллекторы открытыми. Это создает угрозу безопасности дорожного движения.

В ходе предварительного расследования в заведении уголовного дела было отказано. При этом имелось достаточно признаков состава преступления. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

- Зампрокурора города, не согласившись с позицией следствия, отменил решение и потребовал организовать уголовное преследование. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования возбуждено уголовное дело по статье «Кража, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступлений и разыскивают причастных. Прокуратура контролирует ход расследования.

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