«Убил четырех женщин»: придуманную историю о маньяке тиражируют в соцсетях Комсомольска

Полиция опровергла фейк о маньяке в Комсомольске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях уже пару дней ходит история о маньяке, который якобы убил четырех женщин на Дземгах в Комсомольске. Посты сопровождаются ориентировкой с фотографией мужчины и голосовым сообщением. Женщина на записи говорит, что листовки с данными о разыскиваемом мужчине носят по организациям, которые занимаются микрокредитованием. Но в полиции опровергли эту информацию.

- В ряде телеграм-каналов распространяются посты о том, что в Комсомольске мужчина совершил ряд особо тяжких преступлений. Данная информация не соответствует действительности, - опубликовало опровержение УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция не размещала ориентировку на мужчину в Сети. Никакой информации о его розыске в официальных источниках нет.

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