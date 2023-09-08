Ремонт дорог по нацпроекту «БКД» заканчивается в Хабаровском районе Фото: администрация Хабаровского района

В Хабаровском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году будет отремонтировано 27 дорог. 23 из них уже привели в порядок и сдали в эксплуатацию. Работы еще продолжаются на Лесной в селе Ильинка, площади Мира в селе Сосновка, улице Зеленой в селе Корсаково-1 и дороге районного значения Некрасовка - Вишневка. Заканчивается ремонт дороги по улице Октябрьской в селе Осиновая Речка, где по плану нужно уложить асфальт на участке протяженностью 900 метров.

- Работы по нацпроекту в крае выходят на финишную прямую. План ремонта уже выполнен более чем на 70 процентов. Традиционно среди лидеров Хабаровский район. Здесь подрядчики завершают ремонт объектов 2023 года и уже приступили к работам на объектах 2024-го, - рассказали в региональном минтрансе.

К концу близятся работы в переулке Весенний в селе Восточное. Также заканчивается ремонт покрытия в переулке Новый в селе Тополево. Оба объекта были в плане на 2024 год, но их сдадут досрочно. Всего в крае на этот год запланирован ремонт 116 объектов общей протяженностью 105 километров. Кроме того, в регионе починят 37 мостов.

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