День трезвости пройдет в Хабаровске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

11 сентября вся Россия отмечает День трезвости. В эту дату в наркологическом диспансерно-поликлиническом отделении психиатрической больницы имени профессора И. Б. Галанта организуют горячую линию по вопросам профилактики, лечения и реабилитации алкоголезависимых и наркозависимых лиц. Получить консультацию можно будет по номеру 42-62-03. Звонки будут принимать с восьми утра до пяти вечера.

- Сотрудники больницы выйдут на улицы Хабаровска вместе с представителями ГИБДД для проведения акции «Пьяный водитель - потенциальная опасность на дороге». Участники раздадут информационные буклеты о вреде и опасности употребления психоактивных веществ, - рассказали в краевой клинической психиатрической больнице.

Обратиться в медучреждение за помощью можно ежедневно - по будням с 8:00 до 19:00, а также в субботу с 9:00 до 15:00.

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