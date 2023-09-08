Улов на миллион: в Николаевском районе поймали браконьеров

Браконьеров с приличным уловом задержали в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Николаевском районе задержали компанию из троих мужчин, которые наловили огромный улов лосося. Местные жители 39, 43 и 56 лет рыбачили около Астрахановки на реке Амур без лицензии. Ущерб превысил миллион рублей.

- Фигуранты при помощи ставной сети и катера с подвесным мотором незаконно выловили 60 экземпляров рыб семейства лососевых. Общий ущерб от незаконной деятельности превысил 1 миллион 200 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Рыбу они планировали поделить на троих и употреблять дома с семьями и друзьями. Ее, орудия лова и плавсредства у них забрали и поместили на ответственное хранение.

К слову, двое из мужчин раньше имели судимости за имущественные преступления. Против каждого завели дело за незаконную рыбалку. Им грозит до пяти лет колонии.

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