Вышел под машину: иномарка сбила мужчину в Хабаровске

Автомобиль Subaru наехал на человека в Хабаровске Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

Вечером 7 сентября в Хабаровске сбили человека. Авария произошла на Карла Маркса в районе подземного перехода. Под колеса попал 36-летний мужчина, который вышел на дорогу в неположенном месте.

- ДТП произошло в 21:05. Водитель Subaru ехал от проспекта 60-летия Октября в сторону Шабадина. В районе дома №88 по Карла Маркса он сбил мужчину, вышедшего на дорогу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

Пострадавший оставался лежать на проезжей части до приезда скорой.

- Врачи забрали его в больницу, где диагностировали пациенту ушибы и перелом плечевой кости. Жизни мужчины сейчас ничего не угрожает, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель краевого УГИБДД Анастасия Зайцева.

По предварительным данным, пострадавший в момент аварии находился в состоянии опьянения. Водитель Subaru был трезв.

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