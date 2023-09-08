Смертельная встреча: собака умерла от бешенства в Хабаровском крае

Вирус бешенства выявили в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В селе Петропавловка Хабаровского района обнаружили вирус бешенства. Заболела собака, которая в начале августа контактировала с дикой лисой. Через 20 дней у нее появились первые признаки болезни, а потом животное погибло.

Материал с трупа собаки отправили на исследования в лабораторию. Специалисты подтвердили предположения. Сейчас сотрудники ветеринарии ликвидируют очаг и делают все, чтобы болезнь не распространилась.

- В рамках ликвидации эпизоотического очага бешенства на территории Петропавловки государственная ветеринарная служба Хабаровского края проводит бесплатную вакцинацию домашних животных (в том числе сельскохозяйственных) против бешенства, содержащихся на территории села, - рассказали в управлении ветеринарии Хабаровского края.

В случае если у жителей есть животные, и они не зарегистрированы в ветеринарной службе или не вакцинированы, нужно срочно позвонить по телефонам: 8 (4212) 31-19-80 (будние дни с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00); 8 909-848-28-63 (круглосуточно).

Бешенство - очень опасная болезнь, которая может передаваться и человеку. Она поражает центральную нервную систему. Все без исключения случаи заканчиваются смертью. Среди симптомов: боязнь воды и света, необычное поведение, паралич. Заражение происходит через слюну при укусах, а также ссадинах, царапинах, через слизистую оболочку. Можно заболеть, даже если слюна попала на кожу.

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