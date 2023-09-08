Форум предпринимателей начался в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске начал работу Дальневосточный предпринимательский форум. Он пройдет 8-9 сентября. Это уже пятое мероприятие, но в этом году оно проходит в новом формате - впервые оно объединило экспортеров и предпринимателей. Все сессии и площадки посвятили Восточному экономическому форуму, который пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. И если ВЭФ нацелен на крупный бизнес, форум в Хабаровске поднимет важные вопросы для малого и среднего. В течение двух дней участники будут обсуждать их поддержку. Сегодня открылись 13 площадок, завтра начнет работу еще 21. Активность МСП стала трендом последних нескольких лет, такие предприниматели работают во многих сферах, а их число только растет. В регионе за первые три месяца 2023 года их стало 212 тысяч человек.

- При поддержке государства малый бизнес стал настоящей экономической силой, проводником новаторских идей. И главная цель нашего форума - вместе найти для него место в новой экономической повестке глобального разворота на Восток, - сказал зампред правительства края - министр экономического развития края Виктор Калашников.

На форуме обсудят развитие МСП, сотрудничество с Беларусью и Китаем, развитие строительного кластера, снижение административного давления, работу с крупными предпринимателями. Основным мероприятием станет пленарная сессия «Дальний Восток: внешнеторговый ключ России к Азии», которая состоится 9 сентября.

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