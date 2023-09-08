Сбил на переходе: хабаровская пенсионерка попала под колеса иномарки

Пожилую женщину сбили на пешеходе в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске днем 8 сентября произошла серьезная авария. Прямо на пешеходном переходе иномарка сбила пожилую женщину.

Все произошло на улице Ворошилова, прямо на пересечении с Суворова. Пенсионерка 71 года переходила перекресток по зебре, на светофоре горел зеленый сигнал. Дойти на другую сторону улицы старушка не успела. На нее налетела «Тойота».

- Водитель, управляя автомобилем Toyota Prius, со стороны улицы Прогрессивная в сторону Суворова по улице Ворошилова в районе дома №8 совершил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в ГИБДД Хабаровска.

В итоге женщина получила травмы. Ее увезли в больницу. О ее состоянии пока ничего не сообщается, известно только, что хабаровчанка находится под наблюдением врачей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.