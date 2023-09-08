Новую баскетбольную площадку торжественно открыли в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске 8 сентября торжественно открыли новую баскетбольную площадку на Амурском бульваре. Проект профинансировал благотворительный фонд «Кириленко - детям!». Руководитель Андрей Кириленко, который сам является мастером спорта и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, побывал на мероприятии. Он поблагодарил глав края и города за удобное расположение, а спортсменов - за то, что приходят сюда тренироваться.

В строительство площадки вложили 15 миллионов рублей, из которых 11 миллионов ушло на оборудование, а четыре - на строительство. Рядом поставили трибуны на 400 мест.

Площадка находится на Амурском бульваре, рядом с домами №№ 47 и 48. Она заменила спортивный объект, который пришел в негодность. Договор о сотрудничестве заключили 19 апреля между НКО, дирекцией спортивных сооружений Хабаровска и Федерацией баскетбола Хабаровского края.

Благотворительный фонд поблагодарил губернатор Михаил Дегтярев. По его словам, баскетболом в регионе занимаются 17 тысяч человек. За площадкой будут следить сотрудники дирекции спортивных сооружений, подведомственной управлению физкультуры администрации.

- Такая площадка построена в Хабаровске впервые. Мы благодарны благотворительному фонду, правительству Хабаровского края, губернатору Михаилу Владимировичу за этот замечательный проект. Он очень важен для нас: жители города любят баскетбол, особенно уличный, поэтому площадка будет популярна среди хабаровчан и станет местом притяжения детей и молодежи Хабаровска, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

На открытии побывали также благотворители фонда и спортсмены, среди которых чемпионы и мастера спорта, представители спортивных организаций. Они оставили свои автографы на мяче, который передадут в спортивный музей региона. Участники смогли также сделать фотографии с участниками и получить автографы для себя.

После торжественной части на площадке прошел матч друзей с участием именитых спортсменов.

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