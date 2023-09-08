Это тебе за вчерашнее: магаднку обвиняют в убийстве мужчины рюкзаком

В убийстве мужчины рюкзаком обвиняют жительницу Магадана Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магадане закончили расследовать страшное преступление, которое произошло по Якутской улице в апреле. Тогда разозленная 33-летняя женщина насмерть забила мужчину. Он обидел ее накануне.

Вспомним некоторые детали той ночи. Воскресным утром 9 апреля жители дома по Якутской, 51 Б, нашли тело мужчины. Выглядело все так, будто он просто уснул на лестничной клетке. Но оказалось, что он мертв, и смерть его не была естественной. По подозрению в убийстве задержали жительницу этого дома.

Как оказалось, с часу до двух ночи между ней и погибшим произошла ссора. Что стало ее причиной - неизвестно, но слова обидчика сильно задели женщину. Утром она вышла из квартиры по своим делам и увидела, как он мирно спит на лестничной клетке. У магаданки появилась острая жажда мести.

- Она нанесла пострадавшему имевшимся при себе неустановленным предметом, помещенным в рюкзак, не менее трех ударов в место расположения жизненно важных органов человека. От полученных телесных повреждений потерпевший спустя непродолжительное время скончался на месте преступления, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Личность женщины быстро установили. Ее заключили под стражу, где она находилась все это время. Сейчас материалы дела направили прокурору, чтобы утвердить обвинение.

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