Объем торговли с Беларусью вырос в два раза в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске на предпринимательском форуме поговорили о сотрудничестве с Республикой Беларусь. Спикерами стали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель Могилевского областного исполнительного комитета РБ Анатолий Исаченко. В течение часа они обсуждали успехи и планы сотрудничества.

По словам губернатора, взаимная торговля выросла в два раза. Дополнительный импульс придают Дни республики, которые сейчас проходят в регионе. Белорусские предприятия тоже заинтересованы в совместной работе.

Чуть больше года назад регионы обновили соглашение о сотрудничестве. За это время проведено семь мероприятий: два взаимных визита, два бизнес-форума, Хабаровск и Могилев стали побратимами. По последнему соглашению идет работа над 24 мероприятиями в различных сферах.

Особое значение для региона имеет поставка необходимой техники. Вместе с Минским автомобильным заводом создан центр по ремонту и сервисному обслуживанию МАЗ в Хабаровске. Завод «Дальэнергомаш» нарастил экспорт своей продукции в Беларусь в 16 раз, расширился ассортимент. Рыболовецкий колхоз «Простор» начал поставлять биодобавки из ламинарии, предприятие «Новопак» - ПВХ-пленку для торговых компаний. Компания «Тактика» экспортирует каркасные палатки.

Беларусь поставляет грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, молочную и кондитерскую продукцию, шины, рентген-аппараты. Во время общения сторона предложила создать молочно-товарную ферму на основе своих технологий и оборудования и увеличить поставки продуктов.

Хабаровский край также интересуется сотрудничеством в экспорте анимации и создании единого дилерского и сервисного центра белорусской техники для всего Дальнего Востока.

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