Выборные кампании заканчиваются в Хабаровском крае

Выборные компании заканчиваются в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае проходят выборные кампании. На «финиш» вышли 146 кампаний, они закончатся в муниципалитетах на выходных. В эти дни жителям городов и сел предстоит определить состав органов представительной власти. Так, в Советско-Гаванском районе выбирают главу, в Хабаровске - мэра. За всем этим следят порядка двух тысяч наблюдателей. Они смотрят, чтобы голосование было честным.

В пятницу комиссиям передадут бюллетени, в субботу оборудуют участки ящиками и техоборудованием. В Хабаровске 9 сентября в восемь утра откроются 224 участка. Они будут работать два дня до 20 часов. Досрочно уже проголосовали восемь жителей Уссурийского поселка на острове.

С полуночи пятницы на субботу будут дни тишины, предвыборная агитация в это время запрещена. Исключения только для плакатов и билбордов, которые разместили до этого.

По предполагаемым нарушениям обращений было немного, но факты не подтвердились.

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