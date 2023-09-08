Угольный сговор: хабаровское УФАС выявило преступление

Сговор о поставке угля выявили в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление антимонопольной службы по Хабаровскому краю смогло выявить сговор о поставке угля в Верхнебуреинском районе. Ущерб государству мог составить 45 миллионов рублей.

Как оказалась, местная администрация знала, как именно проходит закупка угля, контролировала ее проведение и согласилась купить топливо у одного поставщика на 10 миллионов, а потом у другого, но уже на 15. И вроде бы все ничего, но закупка должна была проходить нелегально.

- Действия совершены в обход установленных законодательством конкурентных процедур, в том числе с помощью дробления единого предмета закупки между МУП УК «Чегдомын» и МУП «Энергетик», - рассказали в УФАС по Хабаровскому краю.

Районная администрация перечислила 45 миллионов рублей компании «Чегдомын», которая перевела их МУП «Энергетик» для последующей покупки и поставки твердого топлива. Все это могло привести к ограничению конкуренции.

Верховный суд РФ поддержал позицию Хабаровского УФАС. Участники картельного сговора обязаны оплатить оборотный штраф в миллион рублей по административной статье «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения».

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