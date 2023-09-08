Паркующихся на газонах водителей серьезно накажут в Хабаровске

Парующихся на газонах водителей серьезно накажут в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска
В Хабаровске накажут водителей, которые любят парковаться на газонах. В городе прошли несколько рейдов, во время которых специалисты ловили нарушителей, оставивших свои автомобили на зеленых насаждениях.
Самый большой «улов» оказался 6 сентября. Тогда в Центральном районе засекли 24 человека, оставивших машины на газонах. Им направили листки об ответственности. С десятью водителями провели профилактические беседы, дали семь консультаций.
- Кроме того, автоматическими средствами фотовидеофиксации были зафиксированы 25 автомобилей, размещенных на озелененной территории, - рассказали в администрации Хабаровска.
Всех, кто пренебрег нормами, привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Обычным водителям грозят штрафы в 1500- 3500 рублей, должностным лицам - от пяти до девяти тысяч. Самый большой штраф для юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.
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