Паркующихся на газонах водителей серьезно накажут в Хабаровске

Парующихся на газонах водителей серьезно накажут в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске накажут водителей, которые любят парковаться на газонах. В городе прошли несколько рейдов, во время которых специалисты ловили нарушителей, оставивших свои автомобили на зеленых насаждениях.

Самый большой «улов» оказался 6 сентября. Тогда в Центральном районе засекли 24 человека, оставивших машины на газонах. Им направили листки об ответственности. С десятью водителями провели профилактические беседы, дали семь консультаций.

- Кроме того, автоматическими средствами фотовидеофиксации были зафиксированы 25 автомобилей, размещенных на озелененной территории, - рассказали в администрации Хабаровска.

Всех, кто пренебрег нормами, привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Обычным водителям грозят штрафы в 1500- 3500 рублей, должностным лицам - от пяти до девяти тысяч. Самый большой штраф для юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.