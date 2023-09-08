Температура опустится до нуля градусов в Хабаровском крае 9 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае на предстоящие выходные объявили штормовое предупреждение. Просто погулять по улицам родного города не получится: в некоторых районах погода ухудшится значительно.

По данным синоптиков, опасные метеоявления ожидаются ночью 9 сентября на севере региона. В основном это Аяно-Майский и Охотский районы. Там ожидается сильный дождь и ветер до 19-24 метров в секунду. На побережье Охотского моря порывы достигнут 24-29 метров в секунду.

Спокойно будет в краевой столице. Там осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит 10-12 градусов, днем - 21-23. Ветер юго-западный, до 14 метров в секунду. На юге региона тоже без осадков. Ночью 8-13 градусов, днем - 20-25. Ветер западный, до 13 метров в секунду.

В центре региона дождей не ожидается, но ночью будет холодно: синоптики обещают, что в некоторые часы температура опустится до нуля градусов. Максимум термометр покажет в темное время суток 13 градусов тепла. Днем ожидается 16-25 градусов, ветер различных направлений до 14 метров в секунду. В Комсомольском, Амурском и Солнечном районах он может усилиться до 15-20 метров в секунду.

На севере небольшой дождь, местами очень сильный. Осадков не будет лишь в Николаевском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах. Ночью температура воздуха поднимется до 2-10 градусов, днем - 7-24. Ветер с разных сторон света подует с силой до 11 метров в секунду, местами достигнет порывов в 20 метров в секунду, на побережье - до 29 метров в секунду.

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