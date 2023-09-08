Запрет на помещение лесов отменили в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае наладилась лесопожарная обстановка. В течение нескольких дней в регионе не фиксировали возгораний в лесах. Поэтому было решено отменить приказ о посещении лесных массивов. Соответствующий приказ издали 8 сентября. Ограничение ввели еще 29 июня.

Но несмотря на то, что летний пик пройден, никто не говорит о том, что осенью не может вспыхнуть лес. В этот раз пожары могут возникнуть по вине человека, а обстановка снова накалиться.

- Обстановка с лесными пожарами в крае сейчас под контролем. Действующих пожаров на территории региона нет. На данный момент прорабатывается вопрос о снятии режима ЧС. Проект соответствующего распоряжения направлен губернатору Михаилу Дегтяреву для рассмотрения,- рассказал заместитель министра – начальника управления сохранения лесов Константин Кузнецов.

Сотрудники министерства просят жителей соблюдать правила поведения в лесах и не забывать о пожарной безопасности. Это поможет не провоцировать новые возгорания.

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