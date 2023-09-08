Вводили в заблуждение и давили: в Хабаровске наказали микрокредитную организацию

Компанию микрозаймов наказали за давление на жителя Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

К приставам Хабаровска обратился мужчина. Он пожаловался на неправомерные действия микрокредитной организации. Специалисты провели проверку и установили, что компания не раз нарушила человеческие права. Как минимум, она превысила допустимый лимит SMS-ок, которые отправляла клиенту.

- В ходе телефонных разговоров, голосовых и SMS-сообщений сотрудники микрокредитной организации вводили гражданина в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств и оказывали на него психологическое давление, - сделали выводы в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Организацию привлекли к ответственности. Ей назначили штраф в 25 тысяч рублей.

А приставы рассказали, как могут общаться кредиторы с людьми. В рабочие дни они не имеют права звонить и писать с 22 до восьми часов, в выходные и праздники – с 20 до девяти часов по месту жительства или нахождения клиента. Всего они могут связываться с ним максимум два раза в сутки, четыре раза в неделю и 16 раз в месяц.

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