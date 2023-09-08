Притворялся покупателем: комсомольчанин наворовал алкоголя на 16 тысяч

За кражу алкоголя осудят жителя Комсомольска-на-Амуре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Городе юности под суд пойдет 38-летний мужчина. Его обвиняют в краже алкоголя из магазинов.

В апреле в полицию обратились несколько предпринимателей, которые рассказали, что из их торговых точек пропал алкоголь. Всего они недосчитались спиртного на 16,6 тысячи рублей. Оперативники задержали вора. Он нигде не работал, а раньше его уже судили за имущественные преступления. За алкоголем он ходил в течение месяца, притворяясь покупателем.

- Дожидаясь момента, когда продавцы отвлекались на других клиентов, мужчина подходил к витринам, прятал алкоголь в пакет, после чего покидал места происшествия. Спиртные напитки злоумышленник использовал для личного употребления, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Против мужчины завели несколько дел за кражу и грабеж. Их направили в суд, комсомольчанину грозит до четырех лет колонии. Пока он находится под подпиской о невыезде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.