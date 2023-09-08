Меры по обеспечению экономического развития в Хабаровском крае рассмотрели депутаты краевого парламента

Цель проектов - ежегодный прирост производительности труда на предприятиях, минимум, на пять процентов Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Вопросы обеспечения развития экономики Хабаровского края в условиях внешнего санкционного давления обсудили члены комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.

С целью стабилизации и дальнейшего роста ключевых экономических показателей, в рамках нацпроекта «Производительность труда», на территории Хабаровского края реализуются региональные проекты: «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда». Деятельность предполагает реализацию комплекса мер государственной поддержки, направленных на создание условий для прироста производительности труда на предприятиях как минимум на пять процентов в год.

По словам заместителя министра экономического развития региона, руководителя региональных проектов Дмитрия Пугачева, важным направлением деятельности в рамках проектов является обучение сотрудников дополнительным компетенциям, вовлечение их в развитие предприятия, а также меры, направленные на рост уровня доходов работников.

- Участие в проектах стимулирует сотрудников к изменению рабочей атмосферы, а также производственного процесса в сторону изыскания резервов для облегчения механизмов работы и сокращения потерь. Как результат - упрощение всего процесса производства в различных видах промышленности, - добавил Дмитрий Пугачев.

Как отметила спикер краевого парламента Ирина Зикунова, мероприятия уже оказали эффект на качество производственных процессов и управления средствами.

- Выявились существенные резервы, которые на примере вовлеченных в программу мероприятий демонстрируют многократный рост выручки от реализации. Высокие производственные показатели связаны с принятием оптимизационных производственных решений. Отдельно стоит отметить прогресс новых отраслевых профилей краевой экономики - объемы автопрома для нужд СВО, достижения в гражданском самолетостроении, где полетел первый самолет, полностью состоящий из отечественных комплектующих. Однако видна работа не только в военном направлении, но и нацеленная на мирное будущее. Здесь проявляет себя кластер автомобилестроения, где мы узнали о потенциале края к сборке автобусов на примере «Волгабаса», - рассказала председатель Законодательной думы.

В настоящее время министерством экономического развития было сформировано около 20 направлений, по которым правительство может положительно влиять на развитие экономики края. Один из ключевых пунктов - работа по устранению отрицательного влияния роста тарифов на электроэнергию.

В настоящее время продолжается набор новых предприятий для участия в проекте. Подробная информация о проекте на сайте производительность.рф